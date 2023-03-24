YSK'den cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımı için ihale!
Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci ve ikinci oylama aşamaları için oy pusulaları ile görme engellilerin oy kullanabilmesi için oy kullanma şablonu basımı için ihale açtı. İhaleye 30 Mart'a kadar teklif verilebileceği aktarıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimi birinci ve ikinci oylama aşamaları için oy pusulaları ile görme engellilerin oy kullanabilmesi için oy kullanma şablonu basımı için ihale açtı.
249.6 MİLYON OY PUSULASI
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için ayrı ayrı 81.46 milyon ve cumhurbaşkanı seçimi oylamasının ikinci tura kalması halinde kullanılacak 81.46 milyon adet oy pusulası basımı için ihale açtı. İhale ayrıca, seçimin ikinci oylamaya kalması ve oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde bu referandumda kullanılacak 5.36 milyon oy pusulasının basımını da içeriyor.
Toplam 249.6 milyon oy pusulasının basımını öngören ihale kapsamında ayrıca, cumhurbaşkanı birinci ve ikinci tur seçimleri, milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının referandum şeklinde yapılması halinde referandumda kullanılmak üzere toplam 814,120 adet görme engelli oy kullanma şablonu basımı da yaptırılacak.
30 MART'A KADAR TEKLİF VERİLEBİLECEK
Sadece Ankara sınırları dahilinde bulunan isteklilerin katılabileceği ihaleye 30 Mart'a kadar teklif verilebilecek.
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