YSK, Cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayılarını açıkladı
Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ilk gün sonuçları açıklandı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
Buna göre saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde:
- Muharrem İnce: 28235
- Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910
- Sinan Oğan: 15573
- Doğu Perinçek: 6679
- Yakup Türkal: 993
- Erkan Trükten: 397
- Tevfik Ahmet Özal: 237
- İrfan Uzun: 176
- Halil Murat Ünver: 119
- Hilmi Özden: 60
- Davut Turan: 34
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