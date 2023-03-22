YSK, Cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayılarını açıkladı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 22:42

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 22:49

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Buna göre saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde: