YSK seçmen kaydı sorgulama: Seçmen kaydı nereden öğrenilir? Nerede oy kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvim doğrultusunda 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçim öncesi, seçmen kağıtları dağıtımı gerçekleşecek. Peki, Seçmen kaydı nereden öğrenilir? Nerede oy kullanacağım?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:23
YSK seçmen kaydı sorgulama: Seçmen kaydı nereden öğrenilir? Nerede oy kullanacağım?
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31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi vatandaşlar, 'nerede oy kullanacağım?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Seçmen kaydı nereden öğrenilir? Nerede oy kullanacağım? 

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları YSK'nın "https://secmen.ysk.gov.tr/secmen-yurtici" internet adresinden, T.C. Kimlik Numarası ve Seri No bilgileri ile ya da e-Devlet YSK seçmen kaydı sorgulama ekranından öğrenebilecekler. 

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.


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