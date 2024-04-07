YSK’yi bile dinlemediler: Hatay’da oldubitti

Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2024 - 04:00

Hatay İl Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili itiraz süreçlerinin tamamlanmamasına ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sürecin beklenmesiyle ilgili gönderdiği yazısına karşın AKP’li Mehmet Öntürk’e mazbatasını verdi. CHP tepki gösterdi.

CHP, Hatay’da seçim sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri tamamlanmadan belediye başkanlığı için AKP’li Mehmet Öntürk’e mazbata verilmesinin önüne geçmek için dün sabahın erken saatlerinde YSK’ye itiraz dilekçesi verdi. CHP’nin başvuru dilekçesinde, “Birçok ilçe seçim kurulu seçimi açık ara kazanan belediye başkanlarımıza itiraz süreçleri devam ettiğinden mazbatalarını vermemektedir. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının itiraz süreçleri tamamlanmadan düzenlenmesi yasaya aykırıdır” dendi. Bunun üzerine YSK de Hatay’da il seçim kuruluna itiraz süreçlerinin beklenmesine ilişkin bir yazı gönderdi. Ancak bu yazıya karşın dün AKP’li Öntürk’e mazbatası teslim edildi.

2019 ANIMSATMASI

Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, “2019 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun aksi yönde kararı mevcut. Yani bir seçim çevresinde itiraz devam ederken adaya mazbata verilmemesi yönünde bir karar var. Ancak buna rağmen Hatay İl Seçim Kurulu, AKP’li adaya mazbata verip Hatay’da yaşanan sürece bir hukuksuz müdahalede daha bulunuyor” dedi.

YSK’nin il seçim kuruluna gönderdiği yazıyı sosyal medya hesabından da paylaşan Çiftci, “YSK kararına rağmen Hatay’da il seçim kurulu tarafından verilen mazbata meşru değildir” tepkisini gösterdi. YSK dün akşam saatlerine kadar Hatay’la ilgili kararını paylaşmadı.

"KARAR SİYASİ"

CHP itiraz sürecinin devam ettiği Hatay’da il seçim kurulunun mazbatayı AKP adayına verme kararına sert tepki gösterdi. CHP’den yapılan açıklamada “İl seçim kurulunun itiraz süreci devam ederken verdiği bu mazbata meşru değildir. Alınan bu karar bizim nezdimizde hükümsüzdür. Hatay’da iktidar ve il seçim kurulu eliyle iş oldubittiye getirilmeye çalışılmaktadır. İki aday arasındaki farkın yaklaşık 15 katı olan oy geçersizdir. Bunun seçimin sonucuna etki edebileceği açıktır. Bu nedenle verilen karar seçim hukukuna göre değil siyasi saiklere göre alınmıştır” dendi.