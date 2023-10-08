YSP'nin yerel seçim planı: Kayyuma karşı ön seçim yapılacak
Yeşil Sol Parti (YSP) Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın “Özgürlük için yeniden” sloganıyla gerçekleştirecekleri 4. Olağan Büyük Kongre öncesi dün Okmeydanı’nda gazetecilerle buluştu.
Toplantıda konuşan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, mevcut koşulların daha geniş ve daha güçlü bir ittifakı zorunlu kıldığına dikkat çekti. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın da Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ancak bunun oluşabilmesi için demokratik bir ortam olmadığını ifade etti.
Yerel seçime ilişkin soruya yanıt veren Akın, şunları söyledi:
“Amacımız Türkiye’de demokratik alanın korunmasını sağlamak ve kayyum politikasının bertaraf edilmesini amaçlıyoruz. Bu kayyum siyasetinin meşru olmadığını bütün dünyaya anlatmak için bir çalışma başlatacağız. Siyasi görüşleri ne olursa olsun halkın katılımıyla bir çalışma yürüteceğiz. En geniş halk katılımının belirleyici olacağı bir önseçim olacak. Kendi siyasi iradesine sahip çıkan ve kayyum politikasının tekrar edilmeyeceği bir atmosferi yakalayacağımıza inanıyoruz.”
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