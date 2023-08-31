Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir kimdir? Yusuf Özdemir nereli? Yusuf Özdemir neden öldü?

Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:56

Güncelleme: 31.08.2023 - 10:56

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin Kaymakamı olan Yusuf Özdemir, kanser hastalığına karşı verdiği mücadeleyi kaybederek 63 yaşında yaşamını yitirdi. Bu haberin ardından vatandaşlar, arama motorlarında Yusuf Özdemir'in kim olduğu, ne iş yaptığı ve ölüm nedeni hakkında detayları araştırdı. Peki Peki Kocaeli Gölcük Kaymakam'ı Yusuf Özdemir kimdir? Yusuf Özdemir nereli? Yusuf Özdemir neden öldü?

KAYMAKAM YUSUF ÖZDEMİR KİMDİR?

Yusuf Özdemir, 1970 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimine Almanya'da başlayan Özdemir, bu süreci Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde tamamladı. Orta ve lise eğitimini Samsun'da sürdüren Özdemir, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitimine başladı ve 1991 yılında tamamladı. Ayrıca Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Özdemir, evli ve üç çocuk babasıydı.

YUSUF ÖZDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Kaymakam Yusuf Özdemir, kanser hastalığı ile bir süredir mücadele ediyordu. Evde rahatsızlanan Özdemir, 63 yaşında yaşamını yitirmeden önce hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen doktorlar tarafından kurtarılamadı.