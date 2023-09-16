Yumrukların havada uçuştuğu kongre sona erdi: CHP İzmir İl Başkanı belli oldu

Yayınlanma: 16.09.2023 - 23:05

Güncelleme: 16.09.2023 - 23:05

CHP İzmir 38. Olağan İl Kongresinde oy sayımı sona erdi. Sandıklardan çıkan sonuca göre seçimi mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kazandı.

550 delegenin oy kullandığı kongrede 412 oy alan Şenol CHP İzmir’in il başkanı seçildi. Rakibi Başak ise 138 oy aldı.

CHP İzmir İl Başkanı seçilen Şenol Aslanoğlu ilk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yol arkadaşlarım, iki gündür bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. CHP’nin hiçbir kongresinin kaybedeni olmaz, her zamanki gibi kongreden CHP güçlenerek çıkmıştır, kardeşlikle çıkmıştır. Yarından tezi yok, biraz önce gördüğünüz gibi el ele omuz omuza sahada olacağız. 30 ilçede ve büyükşehirde CHP’nin bayrağını bir kez daha dalgalandıracağız. Destek veren, katkı koyan, 2 gününü bizimle paylaşan tüm yoldaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu 2 günü yaratan, bütün kongreyi dizayn eden 30 ilçe başkanıma teşekkür ediyorum”

GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

İl başkanını seçmek için sandık başına giden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü seçiminde blok listeli seçim yapılması için öneri sunulması sonrası büyük gerginlik yaşanmıştı. Olay sırasında birçok partili birbiriyle yumruk yumruğa kavga etmişti.

