CHP İzmir İl Kongresi karıştı... 'Blok liste' tartışması: Sandalyeler havada uçuştu!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 13:46

Güncelleme: 16.09.2023 - 13:46

CHP'nin 38. İzmir İl Kongresi İzmir Fuar alanında başladı. Yoğun katılımın olduğu kongrede kavga çıktı, arbede yaşandı.

CHP İzmir İl Kongresinde divana 152 il delegesi tarafından "blok liste" önergesi verildi. Önergenin verilmesinin ardından CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski İlçe Başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti.

Divan başkanı sahneye çıkanların aşağıya inmesi yönünde uyarıda bulundu.

İDDİA: SOYER VE ASLANOĞLU ÇİFTİNİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜLER

Salonda birden tansiyon yükseldi. Blok liste isteyen delegeler İBB Başkanı Tunç Soyer, il Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu'nu hedef aldı. Kalabalık, barikatları aşarak Soyer ve Aslanoğlu çiftinin üzerine yürüdü.

Güvenlik güçleri olaya müdahale ederken, Divan Başkanı kongreye 20 dakika ara verildiğini duyurdu. Soyer ve Aslanoğlu çifti kongre salonundan polis eşliğinde çıkartıldı.

Olay sırasında birçok partili de birbiriyle yumruk yumruğa kavga etti.

EKİM SONUNA KADAR SÜRECEK

CHP'de 1370 kurultay delegesinin seçileceği il kongreleri başladı. Elazığ ve Muş kongrelerinin gerçekleştirildiği takvimde süreç, ekim sonunda tamamlanacak.

Ağustos ayında başlayan CHP kongre takvimi çerçevesinde mahalle delegeliği seçimi ve ilçe kongreleri yapıldı. Ekim ayı sonunda tamamlanması planlanan il kongreleri ise Elazığ ve Muş'la başladı.

CHP'de bugün İzmir ve Gümüşhane, yarın da Konya, Karaman, Şanlıurfa, Bursa ve Isparta il kongreleri gerçekleştirilecek. Ankara il kongresinin 24 Eylül'de, İstanbul il kongresinin ise 8 Ekim'de yapılması planlanıyor.

İl kongreleriyle birlikte partinin yeni genel başkanını seçecek 1370 delege de belirlenmiş olacak. CHP'de yeni genel başkanın, Parti Meclisi'nin (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun seçileceği 38. Olağan Kurultay'ın ise kasım ayı başında yapılması öngörülüyor.