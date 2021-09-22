Yunan gemisine Oruç Reis'ten uyarı: "Müdahale ederiz"

22 Eylül 2021 Çarşamba, 11:39

Yunanistan’ın Fransız "Nautical Geo" araştırma gemisiyle Türk kıta sahanlığına girme girişimini, TCG Oruç Reis fırkateyni önledi.

NTV'nin aktardığı habere göre, gemiyi durduran Oruç Reis telsizle "Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek" diye uyardı. Kıta sahanlığına sokulmayan gemi dönmek zorunda kaldı.

Yunanistan, 16 Eylül’de ‘Nautical Geo’ gemisi için 16-22 Eylül’ü kapsayan bir NAVTEX yayınlamıştı. Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmada çizilen sınırların aşıldığını ve NAVTEX’in kendi kıta sahanlığını kapsadığını görünce karşı Navtex ilan etmişti.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi.

