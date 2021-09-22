Yunan gemisine Oruç Reis'ten uyarı: "Müdahale ederiz"
Türkiye ile Yunanistan arasında yeni NAVTEX krizi yaşandı. Yunan gemisi, Oruç Reis tarafından "Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek" diye uyarıldı.
Yunanistan’ın Fransız "Nautical Geo" araştırma gemisiyle Türk kıta sahanlığına girme girişimini, TCG Oruç Reis fırkateyni önledi.
NTV'nin aktardığı habere göre, gemiyi durduran Oruç Reis telsizle "Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek" diye uyardı. Kıta sahanlığına sokulmayan gemi dönmek zorunda kaldı.
Yunanistan, 16 Eylül’de ‘Nautical Geo’ gemisi için 16-22 Eylül’ü kapsayan bir NAVTEX yayınlamıştı. Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmada çizilen sınırların aşıldığını ve NAVTEX’in kendi kıta sahanlığını kapsadığını görünce karşı Navtex ilan etmişti.
NAVTEX NEDİR?
İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- CHP'de şüpheli ölümler
- Demirören-Ziraat Bankası krizinde yeni gelişme
- Lösemi ilaçları sahte çıktı!
- Sedat Peker hakkında hapis istemi
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber
- Prof. Naci Görür'den korkutan uyarı
- AKP'li isimden CHP ve HDP'ye çağrı
- Temelli'den yeni 'Kürt sorunu' açıklaması
- Demirtaş'tan Kürt sorunu açıklaması