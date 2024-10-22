Yurt davasında bilirkişi raporu dikkate alınmadı: İBB'ye ret!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 15:57

Güncelleme: 22.10.2024 - 15:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın geçmiş KİPTAŞ yönetimi tarafından önce çok düşük bedelle daha sonra bedelsiz olarak yandaş Bilim ve İnsan Vakfı'na tahsis ettiği Başakşehir'deki yurt binasının tahliyesi için açtığı dava, bilirkişi raporlarının KİPTAŞ lehine olmasına karşın gerekçe gösterilmeden reddedildi.

Mahkeme kararını sosyal medya hesabından duyuran KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, karara tepki gösterdi.

KARAR DAVASINDAN ÖNCE HAKİM DEĞİŞTİRİLDİ

Söz konusu davaya bakan hakimin davadan alındığını ve karar duruşması öncesi davaya yeni bir hakim atandığını söyleyen Kurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'dan kısıtlı imkanlarla üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelen gençlerin barınma ihtiyacını karşılayan bu yurtların belirli vakıf ve cemaatlerin ticaret ve ideolojisine hizmet etmesine nasıl onay verilir? Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yanlış olduğunu düşündüğümüz karardan dönüleceğini umut ediyoruz. Bu yurt binalarının bazı kesimlere değil; ihtiyaç duyan tüm gençlerimize hizmet etmesi için mücadelemize yılmadan yorulmadan devam edeceğiz."

Kurt, daha önce KİPTAŞ'ın geçmiş döneminde İstanbul’da 6 tane tesisin birbiriyle bağlantılı Bilim İnsan Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı gibi vakıflara usulsüz olarak verildiğini tespit ettiklerini açıklamıştı.