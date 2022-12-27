Yurt dışına çıkış yasağı getirilen HDP'li Özen hakkında yeni gelişme

27 Aralık 2022 Salı, 19:38

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, önceki gün İsveç’e gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gittiğinde hakkında yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrenmiş ve şu açıklamada bulunmuştu:

"Bugün İstanbul Havalimanı'ndan vatandaşı olduğum 35 yıldır yaşadığım İsveç'e aile ziyareti için gitmek üzereyken havalimanında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla şahsıma yurt dışına çıkış yasağı getirildiği açıklandı.

Parlamentoda aktif yasama faaliyetlerinde bulunan bir milletvekiline öncesinde herhangi bir tebligatta bulunmadan ve herhangi bir mahkeme kararı olmadan tamamen keyfi ve intikamcı bu uygulama asla bir hukuk devletiyle bağdaşmamaktadır. Bu yasak derhal kaldırılmalıdır!

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Katip Üyesine ve AB-TR Karma Parlamento üyesi olarak, yurt dışı çalışma alanı olan bir parlamenter olarak şahsıma verilen böylesi bir yasağın akıl ve mantıkla açıklanabilir hiçbir yanı olamaz.

YASAK KALDIRILDI

Hakkındaki yasağın kaldırıldığı bilgisine ulaşan Özen "Anayasa Mahkemesi'nin bu yıl temmuz ayında açıklanan kararında İçişleri Bakanlığı'nın tamamen keyfi ve bir çeşit eziyet olarak kullandığı yurt dışına yasaklama yetkisini iptal etmesine rağmen bakanlık olmayan bir yetkiyle 25 Aralık Pazar günü seyahat özgürlüğümü ihlal etti." diye konuştu.

Özen açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün halen milyonlarca kişinin benzeri şekilde yargı kararları olmaksızın talimatlarla keyfi olarak seyahat özgürlüklerinin elinden alındığı ve medeni ölüme terk edildiklerinin farkındalığıyla, onların da sesi olmak için elimden geleni yapacağım.

Bu süreçte başta özgür basın emekçileri olmak üzere sesimiz olan, desteklerini ileten ve yanımızda olduğunu hissettiren demokrasi ve insan haklarından yana tüm dostlara gönülden çok teşekkür ederim."