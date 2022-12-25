Canlı yayında son seçim anketini açıkladı: Altılı masa HDP'nin desteğini alırsa...

25 Aralık 2022 Pazar, 09:26

2023 seçimlerine aylar kala partilerin ve ittifakların oy oranlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, konuya ilişkin TELE1’de Burçin Atılgan’ın sunduğu Gündem Özel programında konuştu.

Kulat, ''Şu anda Cumhur İttifakı elimizdeki veriler açısından baktığımızda yüzde 40 bandında, altılı Masa da yüzde 45 bandında kendini gösteriyor daha ziyade. Geri kalan 15 puanlık seçmen ise yaklaşık 10 puanı -belki bir puan eksik belki bir puan fazla- HDP’li seçmen, geri kalan üç-dört puan da diğer partiler dediğimiz minimal partilerde toplanıyor'' ifadelerini kullandı.

"57'YE 43 GİBİ DURUYOR"

Kulat, oy oranları doğrultusunda altılı masada herhangi bir sorun yaşanmaması ve HDP’nin desteği alınması halinde 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin farklı bir sonuçla muhalefetin ortak adayı tarafından kazanılacağını öngördüğünü ifade etti.

Kulat, “Dolayısıyla HDP’nin de desteğini almasıyla birlikte -bunda Altılı Masa’nın aday belirlemesinde önemli bir formülasyondur aynı zamanda- bugün itibariyle bir seçim olması durumunda Altılı Masa bileşenleri eğer masada bir sorun yaşanmazsa, beraber hareket etme kabiliyetinde bir sorun yaşanmazsa -şu ana kadar böyle bir sorun görünmüyor- bu maç 57’ye 43 gibi 56’ya 44 gibi duruyor şu an itibarıyla” şeklinde konuştu.