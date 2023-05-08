Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 750 bini aştı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 751 bin 365 oldu.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 21:06
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 750 bini aştı
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Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 632 bin 994, gümrüklerde ise 118 bin 371 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


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