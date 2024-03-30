Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı? Yurt dışında oy kullanma yerleri nereler?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre süreç işliyor. Peki, Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı? Yurt dışında oy kullanma yerleri nereler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:25
Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı? Yurt dışında oy kullanma yerleri nereler?
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Yerel Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Peki, Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı? Yurt dışında oy kullanma yerleri nereler?

YURT DIŞI SEÇMENİ NEDİR?

Seçmen olup yurt dışında yaşayan ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemindeki bilgilere dayalı olarak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaşlarına yurt dışı seçmeni denir.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMEN OY KULLANACAK MI?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.

YURT DIŞINDAKİ OY KULLANMA YERLERİ NERELERDİR?

Yurt dışında oy kullanılacak ülke, temsilcilik ve gümrükler Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecektir. Oy kullanılacak yer ve saat bilgileri www.ysk.gov.tr internet sayfasının “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” bölümünden, radyo ve televizyonlardan ilan edilerek tüm kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu bilgilere yurt dışı temsilcilikler (büyükelçilikler ve konsolosluklar) aracılığıyla da ulaşılabilmektedir.


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