Gelecek Partisi'nden seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama: 'İnşallah iktidar zihniyetini değiştirir'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:32

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:17

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Feramuz Üstün, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Üstün, "Seçim sonuçları milletimize hayırlı uğurlu olsun. Millet İktidarı değiştirmedi inşallah iktidar zihniyetini değiştirir ve liyakatlı kadrolarla milletin ağır sorunlarını çözmeye odaklanır" ifadelerini kullandı.