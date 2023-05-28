2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Katar Emiri seçim sonuçlarını beklemedi

Mevcut verilere göre seçim yarışında önde olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk tebrik Katar’dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:14
Katar Emiri seçim sonuçlarını beklemedi
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son verilere göre, seçimi önde götüren Cumhur İttifakı’nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilk tebrik Katar’dan geldi. 

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani, Erdoğan'ı Arapça bir tweet atarak tebrik etti.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Şeyh Temim, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri gerçekleştirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı. 


Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 2023 seçimleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tebrik

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