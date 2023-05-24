Yayınlanma: 24.05.2023 - 16:16

Güncelleme: 24.05.2023 - 16:16

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimler için belirlediği takvime göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kuruldu. Oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlamıştı. Seçmenler, yurtdışında oy verme işleminin ne zaman biteceğini, ne kadar oy kullanıldığını ve yurdışında kullanılan oyların nereye götürüleceği merak ediliyor. Peki, Yurtdışında oy verme işlemi ne zaman bitiyor? Yurtdışında ne kadar oy kullanıldı? Yurtdışında kullanılan oylar nereye götürülecek? İşte ayrıntılar...

İKİNCİ TURDA YURTDIŞINDA NE KADAR OY KULLANILDI?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen temsilciliklerde ve gümrüklerde 24 Mayıs saat 10.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973 oldu.

YURTDIŞINDA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

YSK'nın takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yurtdışında oy kullanma işlemleri 24 Mayıs'ta bitecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar bulundukları yerdeki yerel saatle 22.00'ye kadar sandığa giderek oylarını kullanabilecek.

GÜMRÜKLERDE OY KULLANMA İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar sürecek.

YURTDIŞINDA KULLANILAN OYLAR NEREDE SAYILACAK?

Yurtdışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda sayılacak.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE YURTDIŞINDA NE KADAR OY KULLANILDI?

İlk tur seçimlerinde yurtdışında oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti. YSK’nın kesin sonuçlarına göre yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu.

Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmıştı. Bu oylardan 146 bin 847’si geçerli, bin 336’sı geçersiz sayılmıştı.