2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

YSK, 28 Mayıs seçimi için oy pusulasını tanıttı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:57
YSK, 28 Mayıs seçimi için oy pusulasını tanıttı
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YSK Başkanlığı'nda temsili oy verme kabini kurularak 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında kullanılacak şeffaf sandık ve oy pusulaları tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 1'inci sırada, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2'inci sırada yer aldı.

Seçmenler, oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Oy pusulasına 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında imza ve işaret yapılmayacak.

Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Aksi halde oy geçersiz sayılacak. Cep telefonu ve kamera gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak.


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