Yurtta istismar iddiası: Bakanlıktan İYİ Partili Turhan Çömez'e suç duyurusu

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:43

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:43

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, yurttan kaçan 2 çocukla görüşmeyi yayınlayan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Turhan Çömez, Ankara'nın Sincan ilçesindeki yurttan kaçan 2 çocukla yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kameraya arkası dönük çocuklar, yurt görevlilerinin kötü muamelesine ve hakaretlerine maruz kaldıklarını; yurtta kalan başka çocukların dışarıda uyuşturucu kullandıktan sonra yurda döndüklerini söyledi.

Çocuklardan biri kendisinden büyük başka bir çocuk tarafından bıçaklandığını, yurtta kalan bir çocuğun cinsel saldırısına maruz kaldığını yaşananlarla ilgili dava açıldığını dile getirdi.

ÇÖMEZ: TEK TEK HESAP SORACAĞIM

Turhan Çömez, "Buradan iktidara sesleniyorum, başta Sayın Erdoğan ve Sayın Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a, görevinizi yerine getirin bu çocuklara sahip çıkın. Bir değil, iki değil kaçıncıdır uyarıyoruz sizi. Bu çocukların hakkı için iki elim yakanızda olacak. Bu işin peşini bırakmayacağım. Devlete emanet edilen yavrulara sahip çıkmadığınız için iki elim yakınızda olacak ve tek tek hesap soracağım" dedi.

BAKANLIK: KURGU DOLU YAYIN

Yazılı açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocuğumuzla kurguladığı ve yasa dışı gerçekleştirdiği yayındaki iddialar ile ilgili halihazırda adli ve hukuki süreçler devam etmektedir. Ancak Turhan Çömez, çocuklarımızla bu yayını gerçekleştirerek hem devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmuştur hem de çocuklarımızın daha fazla zarar görmesine sebep olmuştur" denildi.

Çömez'le ilgili suç duyurusunda bulunulacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gizlilikle ve titizlikle yürütülen soruşturmalara dair bilgileri bu şekilde yayınlayan bu kişinin çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği Bakanlığımız tüm çocukların üstün yararını gözetmektedir. 'Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili' sıfatını taşıyan bir kişinin Anayasamıza ve ilgili kanunlara uyması beklenmekte, aynı hassasiyeti gözeterek çocuklarımızı siyasi bir malzeme olarak kullanmak yerine onları güçlendirmek ve korumak için yapılabilecekleri yapıcı bir dille dile getirmesi gerekmektedir. Unutulmaması gereken şey, çocukların siyaset üstü olduğudur! Bugüne kadar çocuklarımızın hayatlarını ve güvenliklerini kimsenin siyasi emellerine FEDA ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ!

Ayrıca devlet kurumlarından herhangi bir izin almadan devlet korumasında olan çocuklarla ZORLA gerçekleştirilen, KURGU DOLU yayına dair çocukların bu yayının yapıldığı yere götürülmesinde başta Turhan Çömez ve dahli bulunan tüm ilgililer hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Bakım ve gözetim altındaki kişinin rıza dışı kaçırılması' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ!"