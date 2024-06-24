Cinsel istismar suçundan aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da cinsel istismar suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:01
Cinsel istismar suçundan aranan şahsı jandarma yakaladı
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.K.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Şahıs yapılan takip sonrası Dinar ilçesi Çakıcı köyünde yapılan operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.


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