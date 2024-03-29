Yurttaş namaz çıkışı İmamoğlu’nun yanına geldi ve sıraladı: ‘81 tane vali, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı tek başına hepsinin hakkından geliyorsun’

Yayınlanma: 29.03.2024 - 03:29

Güncelleme: 29.03.2024 - 03:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bu akşam yurttaşlarla beraber iftarını açtı. İmamoğlu, daha sonra teravih namazını kıldı. Namaz sonrası İstanbullu bir yurttaşın İmamoğlu’na yönelik sözleri dikkat çekti.

“81 TANE VALİ, 17 TANE BAKAN, 1 TANE CUMHURBAŞKANI HEPSİNİN HAKKINDAN GELİYORSUN”

Namazın ardından İmamoğlu’nun yanına gelen yurttaş; “Bir yandan devlet; 81 tane valisi, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı, 100 tane emniyet müdürü, 100 tane savcısı, 100 tane kaymakamı, maşallah tek başına hepsinin hakkından geliyorsun. Sizi tebrik ediyorum başarılarınızı diliyorum. Her zaman yanındayız. Desteğimiz sonsuz" dedi.

“BİZİM YANIMIZDA SİZ VARSINIZ YETER”

İmamoğlu, yurttaşa “Bizim yanımızda siz varsınız yeter” yanıtını verdi.