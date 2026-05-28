Yurttaş sesini Kılıçdaroğlu’na duyurabilmek için gazeteye ilan verdi: ‘Kurban keseceğim parayla…’

Ali Baş isimli bir yurttaş, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini göstermek için gazeteye ilan verdi.
Kılıçdaroğlu'nun yakından takip ettiğini belirttiği BirGün gazetesine ilan veren yurttaş, şunları yazdı:
"Üzerinize giydiğiniz temiz lider kumaşıyla hareket edin.
Size düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi’ni hemen kurultaya götürmektir.
Koltuk sevdalarıyla körleşmişlerin kulağınıza fısıldadıklarına değil, bu milletin gerçek sesine kulak verin.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı mahkeme salonlarında belirlenemez.
Tarih sahnesindeki göreviniz kurultaydır.
Not: Kurban keseceğim parayla bu mesajı yayınlıyorum, er ya da geç milletin sesinin kulağınıza geleceğini biliyorum.
Düz vatandaş, 34 yaşında bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi”