Yurttaş, teğmenine sahip çıktı: 'Siyasi baskının etkin olduğu açık'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:42

Güncelleme: 22.11.2024 - 16:42

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Kimse aklımızla alay etmesin. Beş yıl boyunca disiplin notu sürekli 10 olup, devre birincisi olmuş teğmen Ebru Eroğlu yarım saatte mi disiplin suçu işledi? Kimi kandırıyorsunuz siz? Eğer o teğmen çocuklarımız her ulusal bayram günü Anıtkabir’e doldurduğunuz birtakım adamlar gibi seslenselerdi bugün yargılanacaklar mıydı? Mustafa Kemal’i yedi düvel yenemedi, siz hiç yenemezsiniz. Bu topraklarda eğer birileri ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ lafından rahatsız oluyorsa, oturup kendini sorgulamalı” dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyeti sonrası ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek kılıç çatan ve iktidarın hedef göstermesinin ardından ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler için emekli askerler ve yurttaşlar Ankara’da bir araya geldi. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan yurttaşlar, üzerinde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bulunduğu posterler ve Türk Bayrakları ile Anıtpark’ta toplandı. Burada basın açıklaması gerçekleştiren CHP Milli Savunma Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, konuşmasını siyasetçi kimliği ile değil, emekli subay ve ‘ülkenin geleceğinden endişe duyan bir yurttaş’ kimliği ile yaptığını söyledi. Meselenin yalnızca bir grup genç teğmenin yaşadığı haksızlık olmadığını; Cumhuriyet’in kurucu değerlerine, Atatürk’ün mirasına ve Türk milletinin ortak vicdanına yönelik bir saldırı olduğunu dile getiren Bağcıoğlu, “Esasında bu sürecin mihenk taşları 15 Temmuz hain darbe girişimi gerekçe gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) yapılan yapısal değişiklikler ile döşenmiştir. TSK’ya sızan hain FETÖ’cülerin verdikleri zararın bedelini laik demokratik Cumhuriyet’e bağlı Atatürkçü askeri personel ödemiştir” dedi.

"ESAS RAHATSIZLIK SLOGAN"

2023 Kasım ayında Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk’e saygısızlık yapanlara müdahale eden Atatürkçü teğmenlerin idare mahkemesinde itiraz sürecinin devam ettiğini anımsatan Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu’nda yıllardır devam eden yemin seromonisini uygulayan teğmenlerin ise disiplin kurucu sürecini beklediğini söyledi. Bağcıoğlu, “Yemin metninin içeriğinde, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılık, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin namus ile şerefine sahip çıkma gibi herhangi bir suç unsuru bulunmayan, tam tersine vatanseverlik ve milli değerlere bağlılık içeren ifadeler yer almaktadır. Her ne kadar aksi açıklansa da esas rahatsızlığın edilen yemin değil yemin öncesi ifade edilen ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganından olduğu anlaşılmaktadır. Zaten kimi yandaş basın organları ifadeyi bir ideolojik slogan gibi değerlendirme cüretini de göstermiştir” dedi.

SARIKLI AMİRAL ANIMSATMASI

‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ifadesinin 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nda Türk Süvarilerini gören köylülerin ‘Kemal’in askerleri geldiler’ diyerek sevinçten ağlaması üzerine doğduğunu aktaran Bağcıoğlu, “Şerefli Deniz Kuvvetleri üniforması üstüne dini kıyafetler giyen bir amiral hakkında, devletin ve TSK’nın itibarının zedelenmediği kabil edilip hiçbir işlem yapılmazken bu teğmenler nasıl itibarı zedelemiştir?” dedi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan suçun ‘planlı disiplinsizlik’ olduğun yönündeki açıklamaya değinen Bağcıoğlu, “Bu kararda siyasi baskıların etkin olduğu açıktır. Gençlik heyecanı ve subay çıkmanın coşkusu ile yapılan çok masum bir hareket; bazı siyasiler, haysiyet celladı troller ve bir kısım tetikçi medya tarafından köpürtülmüş, cuntacı teğmenler, FETÖ'cü teğmenler gibi açıklamalar ile teğmenler hedef tahtası haline konmuştur. Atatürk’ün ilkelerine bağlılık, bu ülkeyi savunacak her askerin taşıması gereken temel bir değerdir” diye konuştu.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK"

TSK’yı siyasi tartışmaların içine çekmenin yanlış olduğuna işaret eden Bağcıoğlu, bu meseleye asla siyasi olarak yaklaşmadıklarını ve bunun bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ortak meselesi olduğunu açıkladı. Bağcıoğlu, “Ebedi başkomutan Atatürk ve TSK her zaman siyaset dışıdır. Son dönemde teğmenlerin yemin olayına ilişkin yapılan anketler hangi siyasi görüşten olursa olsun Türk milletinin büyük çoğunluğunun bu haksızlığa karşı olduğunu göstermektedir. Yargı denetimine açık olan Yüksek Disiplin Kurulu’nda olumsuz bir çıkması durumunda, yetkili idari ve adli makamların siyasi etki altında kalarak olumsuz bir karara varmaları halinde dahi haksızlığa ve adaletsizliğe maruz kalan bu genç subaylarımızın rütbelerine ve üniformalarına kavuşmaları, kaybetmiş oldukları tüm özlük haklarını eksiksiz olarak almaları için gerekli hukuki yollara başvurulacak ve yasal düzenlemelerle kayıpların geri kazanımı sağlanacaktır. Atatürk’ün ‘Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ sözünü hatırlatıyor ve genç teğmenlerimize güvenimizi bir kez daha vurguluyoruz. Teğmenlerimiz Türk milletine emanettir” ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA KEMAL'İ YEDİ DÜVEL YENEMEDİ"

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ise “Ülkemiz Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybettiği günden beri ciddi sorunlar yaşıyor. Burada emekli eski askerler olarak elbette genç teğmen evlatlarımızın haklarını savunmak için toplandık. Ama aslında savunduğumuz o teğmen evlatlarımızın şahsında burada ne yazık ki Cumhuriyetin 101’inci yılında Atatürk’ü savunmak zorunda bırakılıyoruz. Bu, Türkiye’ye yapılabilecek en büyük hakarettir” dedi. Kimse hadsizlik etmesin. Kimse de bizim aklımızla alay etmesin. Beyefendiler, dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Beş yıl boyunca disiplin notu sürekli 10 olup, devre birincisi olmuş teğmen Ebru Eroğlu yarım saatte mi disiplin suçu işledi? Kimi kandırıyorsunuz siz? Eğer o teğmen çocuklarımız her ulusal bayram günü Anıtkabir’e doldurduğunuz birtakım adamlar gibi seslenselerdi bugün yargılanacaklar mıydı? Kimi kandırıyorsunuz? ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ lafından rahatsızsınız. Ülkesinden kaçan Vahdettin’in peşinde değil, Mustafa Kemal’in peşinde bu millet. Birleşmiş Milletler’in 156 ülkesinin oy birliğiyle aldığı karar gereği ‘yüzyılın emperyalizme direnen ve ulusların barışını ve yurtta barış dünyada barış ilkesini savunan en önemli devrimci lider’ diye selamladığı bir anıt insandan söz ediyoruz. Mustafa Kemal’i yedi düvel yenemedi, siz hiç yenemezsiniz. Ne bu teğmen çocuklarımız üzerinden yenebilirsiniz, ne insanları korkutarak yenebilirsiniz ne de önünüze gelene soruşturma açarak yenebilirsiniz. Bu topraklarda eğer birileri ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ lafından rahatsız oluyorsa, oturup kendini sorgulamalı” diye konuştu. Emekli askerler ve yurttaşlar, açıklamanın ardından Anıtkabir’e yürüdü.