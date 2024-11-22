Kadıköy’de avukatlar ve emekli subaylardan teğmenlere destek eylemi

Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:20

Güncelleme: 22.11.2024 - 12:21

Kadıköy’de bir grup avukat ve emekli subay, “Mustafa Kemal’in Askeri” olan teğmenlere yönelik haksız ve hukuka aykırı işlemleri protesto etti. 1 Ocak’tan itibaren yapılması planlanan disiplin soruşturmalarına karşı bir araya gelen grup, teğmenlere destek verdi ve süreçle ilgili endişelerini dile getirdi.

Eylemde, katılımcılar, teğmenlerin vatanseverliklerini ve Atatürk’e olan bağlılıklarını vurgularken, “Mustafa Kemal’in Askeri olmak gururdur, kahramanlıktır, akıldır, bilimdir” ifadelerini kullandı.Teğmenlerin mesleki geleceğinin siyasi tartışmalara kurban edilmemesi gerektiğini belirtti.

"TEĞMENLER HEPİMİZİN ÇOCUĞUDUR"

Açıklamada, "Teğmenler, hepimizin çocuğudur. Onlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için yemin etmiş, milletin gurur kaynağıdır. Onlara yönelik yapılacak herhangi bir cezai işlem, ordumuzun değerlerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olacaktır" denildi.

Grup, teğmenlerin cezalandırılması halinde, karar veren yetkililere şu soruyu sormaya hazır olduklarını ifade etti: “Teğmenlerin kimlerin askeri olmasını beklemekteyiz?” Eylem, teğmenlerin haklarının korunmasını ve ordunun değerlerine sahip çıkılmasını talep ederek son buldu.