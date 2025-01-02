Yurttaşa ayıracak bir dakika bile bulunamadı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

Siyaset 2024’ü DEM Parti’nin terörist elebaşısı Abdullah Öcalan’a yaptığı ziyareti ve Cumhur İttifakı’nın Öcalan üzerinden yaptığı çağrıyı konuşarak kapattı. Meclis’inse geride kalan yıl boyunca farklı muhalefet partilerinden milletvekillerinin yurttaşların çeşitli sorunlarıyla ilgili verdiği yasa tekliflerini konuşmak için bir dakikası bile olmadı.

Muhalefet, 2024 yılı içerisinde asgari ücrete üç ayda bir enflasyon oranında zam yapılması, en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkartılması, okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi, kamu yurtlarında öğrencilere üç öğün ücretsiz yemek çıkması, 100 bin öğretmen ataması yapılması gibi öneriler içeren yasa teklifleri verdi. Ancak söz konusu yasalar bir yıl boyunca görüşülmeden Meclis’in ilgili komisyonlarında bekledi.

ÖZEL’İN DÖRT TEKLİFİ BEKLİYOR

Meclis’e geçen yıl kadın ve çocuk haklarıyla ilgili verilen çok sayıda yasa teklifi de görüşülmedi.

Öte yandan, 10 muhalefet partisinin ortak çalışmasıyla Meclis’e verilen kayyum uygulamalarına son verilmesini öngören teklif de İçişleri Komisyonu’nda beklemeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, bu yasa teklifi de dahil, genel başkan olarak ilk imzacısı olduğu dört yasa teklifi daha Meclis’te görüşülmeyi bekliyor.