Yurttaşa soruldu, dikkat çeken anket: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

CHP'de yapılacak önseçim gündemi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken dikkat çeken bir anket kamuoyu ile paylaşıldı. ORC Araştırma, katılımcılarına, "Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti.

Yurttaşa soruldu, dikkat çeken anket: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 22:11

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak önseçim kamuoyunda dikkat çekerken ORC Araştırma'dan yeni bir anket geldi.

11-14 Şubat tarihlerinde, 3 bin 130 katılımcı ile 26 kentte yüz yüze yapılan araştırmada katılımcılara, "Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" diye soruldu.

İMAMOĞLU BİRİNCİ ÇIKTI

Ankete katılanların yüzde 37.9'u cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu seçerken, yüzde 35.2'si ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tercih etti.

Ankete katılan yüzde 26,9'luk bir kesim ise 'Fikrim yok' yanıtını verdi.


Etiketler: #ANKET #ORC #Ekrem İmamoğlu

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