Yurttaşlar 100. yıl kutlamalarına koştu, unutturmaya çalışanlara tepki gösterdi: Millet var, iktidar yok

Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 03:00

Cumhuriyetin 100. yılı, “Cumhuriyetin evi Çankaya’da” ve Ankara’nın dört bir yanında dün coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e binlerce yurttaş, başkentin meydanlarında belediyelerin düzenlediği kutlama programlarına ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Kentin simge parklarından olan Kuğulu Park’ta yüzlerce yurttaş, buradaki bando gösterilerini dinledi ve konserlere eşlik etti.

‘HERKES İÇİN NİMET’

Kutlamalar için parka gelen bir yurttaş, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet herkes için bir nimet. Olmazsa olamayız. Hâlâ Cumhuriyeti idrak edemeyenler var. 100. kutlamaları sönük geçiyor” dedi.

Bayramı çocuğuyla kutlamak için ailecek parka geldiklerini söyleyen bir yurttaş ise “Sevinçliyiz. Umarım Cumhuriyet, yüz yıl önceki düşünceler ile bin yıl daha sürecek. Kutlamaların ise zayıf olduğunu düşünüyorum. İlk yüzyılı kaçırdık, umarım çocuklarımız ikinci yüzyılı kaçırmaz” ifadelerini kullandı.

‘MİLLETİMİZ KUTLUYOR’

Alanda bulunan bir yurttaş “100. yılı gördüğümüz için kendimi şanslı hissediyorum. Tarihi bir güne eşlik ediyorum. Anadolu Devrimi Cumhuriyet 100 yaşında. Koruyucusuyum” dedi.

Bir başka yurttaş ise, “Milletimiz, cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutluyor. Millet var, devlet yok” ifadelerini kullandı. Yurttaşlar kortej güzergâhı üzerindeki üst geçitleri bile doldururken, kafelerde oturan yurttaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.

Trafiğe açık bölgelerde ise bazı yurttaşlar, araçlarının içinde “İleri Marşı” ve “10. Yıl Marşı”nı açarak kutlamalara eşlik etti. Neredeyse tüm dükkanlara Türk bayrağı ve Atatürk portreleri asılırken bazı dükkânlarda ise Atatürk’ün “10. Yıl Nutku” çaldı.