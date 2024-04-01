Yüzde 0.33 oy alan Babacan: ‘Bizi memnun etmeyen bir sonuç’

Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:41

Güncelleme: 01.04.2024 - 18:43

Seçimlerde toplam 150 bin oy alan DEVA Parti'sinin Genel Başkanı Babacan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Partisinin genel merkezinde açıklama yapan Babacan, "Vakit kaybetmeden seçim sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Biz DEVA Partililer olarak sorumluya bakarken işaret parmağını önce kendimize çeviririz. Alınan sonuçların incelikli bir değerlendirmesini yapacağız. Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik. Çok sayıda vatandaşımızı logomuzun altında buluşturamadık. Bunun muhasebesiz amasız, fakatsız yapacağız, mazeretlere sığınmayacağız ve bunun sorumluluğu ile hareket edeceğiz. Gerekli kararları alıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim sonuçlarına bakıp kavgacı, popülist, anlık politikalardan beslenen insanlardan olmayacağız" diye konuştu.