Yüzlerce işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamlarının davaları görüldü: Yine adalet yok

Yayınlanma: 09.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2024 - 04:00

Manisa’nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden katliamına ilişkin davanın ilk duruşması facianın yıldönümüne 5 gün kala dün görüldü. 2015’te başlayan ve üç yıldan fazla süren dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti. 301 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan maden kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında geçtiğimiz aylarda iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Kamu görevlilerinin yargılandığı davanın ilk duruşması dün Soma Adliyesi’nde görüldü. Dava, 12 Eylül’e ertelendi. Duruşma sonrası madenci aileleriyle birlikte açıklama yapan Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, “Koşa koşa gelmesi gereken adalet, 9 yıl 360 gün sonra tecelli etmeye çalışmıştır. Ama baroların madenci yakınlarının katılma talepleri kabul edilmiş değil. Tek istediğimiz adalet” dedi. Madenci yakını Naciye Kaya ise yargı süreci için “Suçun sahibi yok. Neredeyse ölenler suçlu diyecekler” ifadesini kullandı.



YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı faciaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 7’nci celsesi dün görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘olası kastla öldürme’ suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural’ın tutukluluk halinin devamına, ‘bilinçle taksirle öldürme’ suçundan yargılanan maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman’ın ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar verdi.

akınlarını kaybedenler duruma tepki gösterdi. Bazı madenci yakınları baygınlık geçirdi. Karara tepki gösteren Avukat Melike Polat, “Bu tahliye bizim açımızdan kabul edilemez. Ne kadar sürerse sürsün biz bu sanıkların ceza alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?



Soma davasında 13 Nisan 2015’te 8’i tutuklu 37’si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanıkla Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018’deki 22. duruşmayla tamamlandı. Soma Kömür İşletmeleri’nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken diğer 37 sanık beraat etti. 9 Şubat 2021’de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

