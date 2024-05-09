Yüzlerce işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamlarının davaları görüldü: Yine adalet yok
301 madencinin yitirildiği Soma katliamında 28 kamu çalışanının yargılanmasına dün başlandı. Amasra Maden Katliamı davasında ise 3 sanık için tahliye kararı çıktı.
Manisa’nın Soma ilçesinde
10 yıl önce 301 madencinin
yaşamını yitirdiği maden
katliamına ilişkin davanın ilk
duruşması facianın yıldönümüne
5 gün kala dün görüldü. 2015’te
başlayan ve üç yıldan
fazla süren dava
sürecinde kamu
görevlileri hakkında
soruşturma izni
verilmemişti. 301
madencinin yaşamını
yitirmesiyle sonuçlanan maden
kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca yürütülen
soruşturma neticesinde ihmali
bulunan 28 kamu görevlisi hakkında
geçtiğimiz aylarda iddianame
düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.
Kamu görevlilerinin yargılandığı
davanın ilk duruşması dün Soma
Adliyesi’nde görüldü. Dava, 12
Eylül’e ertelendi. Duruşma sonrası
madenci aileleriyle birlikte açıklama
yapan Manisa Barosu Başkanı Ümit
Rona, “Koşa koşa gelmesi gereken
adalet, 9 yıl 360 gün sonra tecelli
etmeye çalışmıştır. Ama baroların
madenci yakınlarının katılma
talepleri kabul edilmiş değil. Tek
istediğimiz adalet” dedi. Madenci
yakını Naciye Kaya ise yargı süreci
için “Suçun sahibi yok. Neredeyse
ölenler suçlu diyecekler” ifadesini
kullandı.
YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı faciaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 7’nci celsesi dün görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘olası kastla öldürme’ suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural’ın tutukluluk halinin devamına, ‘bilinçle taksirle öldürme’ suçundan yargılanan maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman’ın ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar verdi.
akınlarını kaybedenler duruma tepki gösterdi. Bazı madenci yakınları baygınlık geçirdi. Karara tepki gösteren Avukat Melike Polat, “Bu tahliye bizim açımızdan kabul edilemez. Ne kadar sürerse sürsün biz bu sanıkların ceza alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
NE OLMUŞTU?
Soma davasında 13 Nisan
2015’te 8’i tutuklu 37’si tutuksuz
toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487
maktul müşteki ve 436 tanıkla Akhisar
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ceza
davası 11 Temmuz 2018’deki 22. duruşmayla
tamamlandı. Soma Kömür İşletmeleri’nin
yönetim kurulu başkanı, genel müdürü,
işletme müdürü ve yardımcısının da
içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis
cezası alırken diğer 37 sanık beraat
etti. 9 Şubat 2021’de tutukluların,
tutuksuz yargılanmalarına
karar verildi.
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