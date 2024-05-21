Yüzlerce işçiyi mağdur eden şirkete 4.4 milyarlık ihale

Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:25

Güncelleme: 21.05.2024 - 13:25

Yapı Merkezi İnşaat isimli inşaat şirketi, Tanzanya’da yürüttüğü demiryolu projesinde yüzlerce işçiyi mağdur etmiş ve aylarca alacaklarını ödememişti. Emekçiler şirketin İstanbul Üsküdar’daki merkezi önüne giderek çeşitli eylemler yaptı. Şirketle anlaşma sağlansa da birçok işçinin mağduriyeti halen giderilmedi.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken şirket milyarlarca liralık kamu ihalelerine imza atmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 5 Nisan’da depremden etkilenen Nurdağı-Malatya hat kesimi elektromanyetik işleri ve T7 tüneli ripaj hattı inşaatı yapımı için ihaleye çıktı. Söz konusu ihaleyi 4 milyar 413 milyon 282 bin TL’ye Yapı Merkezi İnşaat ve CDT İnşaat şirketi aldı.

Yapı Merkezi iktidara yakınlığıyla ve aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Yapı Merkezi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli projeler yürütüyor. Şirket 2012 yılından bu yana 36 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 9 milyar 878 milyon 765 bin TL.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan DİSK/Devyapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, “Şirketin projelerinde işçiler çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Emekçiler hak gaspına uğruyor. Ancak şirket ihale almaya devam ediyor” dedi.

İşçilerin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Demir, emekçilerin hakkının eksiksiz giderilmesi gerektiğini söyledi.