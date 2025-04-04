Zafer Partili isimden flaş iddia: 'Erdoğan ittifak için haber göndermeye başladı'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 22:40

Güncelleme: 04.04.2025 - 22:43

Zafer Partisi GİK Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, partisinin Rize İl Başkanlığı'nda bayram ziyareti için partililer ve yerel haber sayfalarının temsilcileri ile bir araya geldiği buluşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gürses yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Partisi'ne ittifak için haber gönderdiğini söyledi.

Gürses, "Seçimlerde Zafer Partisi'ni yüzde 7 gösteriyorlar, daha da fazladır. MHP'yi yüzde 8 gösteriyorsun. MHP'nin yüzde 8 oyu yok zaten. Nereden çıktı bu yüzde 8? Zafer Partisi'ni az göstermeye çalışıyorlar. Zafer Partisi yüzde 10-15 civarlarındadır. Seçimde ittifak yapmak isteyenler var. Tayyip Erdoğan da şimdi haber göndermeye başladı" dedi.

Gürses konuşmasına şöyle devam etti:

"Zafer Partisi'ne haber gönderiyor ki 'İttifak yapalım.' Niye? Tayyip Bey diyor ki, 'Ben Cumhurbaşkanlığında kalayım, parlamenter sistem olsun. Başbakan ve bakanlar kurulu meclisten çıksın' Buna razı olacak."