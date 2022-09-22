Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper partisinden istifa etti
Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper, partisinden istifa etti.
Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Heper, "Çok değerli kamuoyuna, duyduğum gereklilik üzerine Zafer Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyet'i..." ifadelerini kullandı.
Çok Değerli Kamuoyuna,— Prof. Dr. Gülümser Heper (@Gulumser_Heper) September 22, 2022
Duyduğum gereklilik üzerine Zafer Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum.
Yaşasın Türk Milleti,
Yaşasın Türkiye Cumhuriyet'i...
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