Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper partisinden istifa etti

Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper, partisinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 21:26
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper partisinden istifa etti
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Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Heper, "Çok değerli kamuoyuna, duyduğum gereklilik üzerine Zafer Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyet'i..." ifadelerini kullandı.


Zafer Partisi Ümit Özdağ Gülümser Heper

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