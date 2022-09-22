Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper partisinden istifa etti

22 Eylül 2022 Perşembe, 21:26

Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Heper, "Çok değerli kamuoyuna, duyduğum gereklilik üzerine Zafer Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyet'i..." ifadelerini kullandı.