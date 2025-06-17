İkinci kez hakim karşısında... Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam talebi!

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yaklaşık beş aydır Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, altı günde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Marmara Cezaevi Yerkeşkesi’n 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan duruşmada Zafer Partisi yöneticilerinin yanı sıra, başta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Eski İyi Parti Milletvekili Feridun Bahşi, Eski AKP Milletvekili Emin Şirin ve Eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş olmak üzere siyasi parti temsilcileri ve avukatlar, Özdağ’a destek vermek için hazır bulundu.

10.30’da başlaması beklenen duruşma, saat 11.00’de başladı. Ümit Özdağ saat 10.55’te duruşma salonuna geldi. Özdağ’a avukatlar ve destekçiler alkışlarla karşıladı ve salonda İstiklal Marşı okundu.

ÖZDAĞ'DAN SAVCIYA TEPKİ

Duruşmada savcının değişmesi dikkat çekerken mevcut savcı önceki savcının mütalaasını yineleyerek Özdağ’ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devam etmesi yönünde görüş belirtti.

Savcılık mütalaasına “Savcılık mütalaası bir hukuk cinayetidir” sözleriyle tepki gösteren Özdağ, “Mütalaaya bir de suçun zincirlenme işlendiği ifadesi eklenmiş. Oysa ben başka bir değişiklik bekliyordum” ifadelerini kullandı.

Özdağ sözlerine şöyle devam etti:

“RAPORDA ADIM BİLE YOK”

“Savcı mütalaasında Kayseri Emniyet Müdürlüğüne ait olduğu belirtilen imzasız, mühürsüz bir belgeyi kanıt olarak göstermiş. Belgede Ümit Özdağ’ın adı bir kere bile geçmiyor. Belgedeki paylaşımların hiçbirisi de Ümit Özdağ’a ait değil. Üstelik o paylaşımlarla ilgili de takipsizlik kararı verilmiş. Bu takipsizlik kararı da iddianameye eklenmemiş. Kayseri’de yaşananlarda benim paylaşımlarının etkili olduğu söyleniyor ama bunun nasıl olduğu gösterilmiyor. Hukuk adına çok öfkeliyim. Savcıdan rica ediyorum, bu belgenin neresinde geçiyor göstersin ya da mütalaasını değiştirsin. Aksi halde savcılık hem mahkemeye hem de Türk milletine yalan söylemiş olacak.”