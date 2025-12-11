Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'Tertemiz Türkiye' projesini tanıttı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla "Tertemiz Türkiye" projesini tanıttı. Uyuşturucu ve sanal kumarın gençlik için en büyük tehlike haline geldiğini anlatan Özdağ, bu konuya karşı iktidarın yetersiz önlemler aldığını ve eleştiren muhalefeti de görmezden geldiğini söyledi.

Özdağ, ayrıca partiye katılan ekonomist Selçuk Geçer'e parti rozetini taktı.

Özdağ, 2023 Küresel Organize Suçlar Endeksi’nde Türkiye'nin Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 14'üncü sırada bulunduğunu belirterek, "Aynı raporda organize suç örgütlerinin Türkiye'de siyaset ve bürokrasi ile yaygın bağından bahsedilmektedir. Yerli ve milli Escobarların siyasete de damgasını vurduğu bir ülkede yaşamaktayız. Bu şekilde organize suça, uyuşturucu ve sanal kumara karşı gerçek mücadele vermek mümkün değildir" dedi.

"TÜRK GENÇLERİ AĞIR BİR UYUŞTURUCU TEHDİDİ ALTINDA"

Ümit Özdağ, 10 milyona yakın vatandaşın sigara dışında bağımlılığı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin 2011 sonrasında Suriye ve İran sınırında açık kapı politikası izlemeye başlaması sonucunda Afganistan ve Suriye'den de ülkemize gelen uyuşturucu miktarında patlama olmuştur. AK Parti uyuşturucuda geçiş ülkesi olan ülkemizin hedef ülke haline gelmesine neden olan politikalar izlemiştir. AK Parti iktidarı narko-terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, uyuşturucu çetelerine, sanal kumar örgütlerine karşı gereken sert ve kapsamlı mücadeleyi vermeyerek, hatta zaman zaman çok yumuşak davranarak önünü açmıştır. Bugünlerde bir telaş içerisinde bazı polisiye önlemlerin alınmaya çalışıldığını görüyoruz ama bunun asla yeterli, stratejik düşünülen, uzun vadeli, kapsamlı bir mücadele olmadığını da biliyoruz. Çeteler askeri ve polisi alenen tehdit ederken, bunları kamuoyuna açıklarken görmeyen siyasi iktidarın muhaliflerden gelen eleştirileri ise cezaevi süreçleriyle bastırmaya çalıştığını da Türk milleti de dünya da net bir şekilde görüyor.

Türk gençleri ağır bir uyuşturucu tehdidi altındadır. Son 20 yılda uyuşturucunun kullanımı, dağılımı, uyuşturucudan ötürü ölümler ve uyuşturucu çeşitleri 327’ye ulaşarak büyük bir artış kaydetmiştir. Uyuşturucu kullananların yüzde 82’si 20-35 yaş aralığındadır. 10 milyona yakın insanımızın sigara dışında bir madde veya davranışsal bağımlı olduğuna dair bilgiler vardır."

"AK PARTİ ANAYASAL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR"

İktidarın anayasal görevi olan gençleri uyuşturucu ve kumar bağımlılığından koruma görevini yerine getirmediğini kaydeden Özdağ, şöyle devam etti:

"Organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar çeteleri tarafından kıskaca alınmış olan Türkiye, bu kıskacı Zafer Partisi'nin Tertemiz Türkiye Projesi’yle darmadağın edecektir. Sorunların büyümesine ve bu noktaya bir milli tehdit olma noktasına gelmesine neden olan AKP iktidarının organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar ile başa çıkmayan, mücadele etmeyen politikalarıdır. AK Parti Anayasamızın 58. maddesinde yer alan Türk gençliğini, alkol düşkünlüğü, uyuşturucu madde ve kumardan koruma görevini yerine getirmemiştir. Zafer Partisi olarak iktidara geldiğimiz zaman Tertemiz Türkiye Projesi çerçevesinde organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar çetelerine karşı büyük bir mücadele başlatacağız. Organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar çeteleri tarafından kıskaca alınmış olan Türkiye, bu kıskacı Zafer Partisi'nin Tertemiz Türkiye Projesi’yle darmadağın edecektir."

Özdağ, Tertemiz Türkiye projesinin geçmişte Emniyet Müdürlüğü görevleri yapan Mahmut Karaaslan ve Fatih Eryılmaz, bağımlılık konusunda uzman psikiyatr Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sertaç Ak ve psikiyatr Dr. Semih Dikkatli tarafından hazırlandığını anlattı.

Bağımsız bir uyuşturucu ile mücadele yasasının olmamasının hukuki mücadeleyi zorlaştırdığını ifade eden Özdağ, "Ayrıca yargılama sırasında uyuşturucu ticareti öncül suçuyla mal varlığını aklama suçu arasındaki illiyet bağının mutlak ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulması gereği uyuşturucu patronlarını adeta korumaktadır. Bunu değiştireceğiz" dedi.

"BÜTÜN MAL VARLIKLARINA EL KOYARAK DEVLETE DEVREDECEĞİZ"

Özdağ, "Tertemiz Türkiye" projesi kapsamında atılacak adımları şöyle sıraladı:

"Uyuşturucu ile mücadele mevzuatını bir araya getiren, eksikleri gideren yeni ve bağımsız bir uyuşturucuyla mücadele kanunu çıkartacağız. Sadece kumar ve sanal kumarla mücadeleyi düzenleyen bir yasal düzenleme gerçekleştireceğiz. Uyuşturucu kaçakçılığını insanlığa karşı suç kapsamında tanımlayarak terör suçu ve uyuşturucu çetelerini de terör örgütü olarak tanımlayacağız. Uyuşturucu ve sanal kumar çetelerine karşı terörle mücadele hukuki yöntemlerini ve idari yöntemlerini kullanacağız.

Yapılacak hukuki düzenlemeler ile uyuşturucu tacir ve çetelerinin bütün mal varlıklarına el koyarak devlete devredeceğiz. Diyelim ki 5 milyon dolarlık bir uyuşturucu sevkiyatını yakaladık ama çete liderinin mal varlığı 100 milyon dolar. Tamamına el konulacak. Uyuşturucu ve sanal kumar suçlarıyla ilgili infaz indirimi yapılmayacak. Ancak ayrı yasal düzenlemeler gerekecek. Ve bu zorlaştırılacak. Uyuşturucu örgütleriyle bağlantılı siyasetçi ve bürokratların mal varlığına el konularak hazineye devredilecek. 3'üncü kişiler üzerine alındığı tespit edilen mal varlıklarına da el konulacak.

Narkotik mali suçlar ve organize suç birimlerinin insan gücü, eğitimi ve mali kaynakları arttırılacak. Narkotik daire, en güçlü dairelerden birisi haline gelecek. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uyuşturucu örgütleriyle yurt dışında, diğer ülkelerin ilgili birimleriyle ortak veya bağımsız mücadele vereceği nitelikli operasyonlar yapabilmesi için imkân sağlayan hukuki düzenlemeler gerçekleştireceğiz. Organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar örgütlenmeleriyle ilgili cezalar ağırlaştırılacak.

"TEDAVİYİ GÖNÜLLÜ DEĞİL ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ"

Özellikle İstanbul'da ilçelere bir geçiş dönemi için valilik yapmış mülki memurlar kaymakam olarak atanacak. İl Emniyet Müdürlüğü yapmış narkotik ve organize suç konusunda deneyimli İl Emniyet Müdürleri kadroları saklı olmak üzere ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirecek. Bu mücadelenin merkez üstü İstanbul'dur. İstanbul'u çetelerin elinden geri alacağız. Uyuşturucu ve sanal kumar ile mücadele konusunda bilimsel araştırma ve projelere ağırlık verilecek. Üniversiteler uyuşturucu ve sanal kumar ile mücadeleye bilimsel temel oluşturacak araştırmalara yönelecekler.

Bağımlılık ile kitlesel mücadele için klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve benzer uzmanların eğitimi sağlanacak ve devlette istihdam edilecekler. Uyuşturucu ile mücadele eğitim ile başlar, tek seferlik eğitimin baştan savma eğitimlerin yerini Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere değişik kurum ve kuruluşlarla bir sürekli eğitim haline getireceğiz ve gençleri, aileleri uyuşturucu çetelerine, sanal kumar çetelerine karşı eğiteceğiz. Uyuşturucu ile mücadelede denetimli serbestlik müessesesi çok ciddi şekilde denetim altına alınacak ve ağır hukuki şartlara bağlanacak. Bugün savcıya bile gitmeden serbest bırakıldıklarını biliyoruz. Bu böyle devam etmez.

Tedaviyi gönüllü değil zorunlu hale getireceğiz. Eğer uyuşturucu bağımlısıysanız sadece kendiniz için değil aileniz ve toplum için de tehdit oluşturuyorsunuz. Nasıl vücuduna bomba bağlamış bir canlı bomba ‘bu benim kişisel yaşamım bu bomba patlarsa ben ölürüm bu kimseyi ilgilendirmez’ diyerek sokaklarda dolaşamaz ise bir uyuşturucu bağımlısı da ‘ben tedavi olmak istemiyorum böyle hayatımdan memnunum’ diyemez. Anne, baba veya kardeşlerinin imzasıyla zorunlu olarak tedavi edilecek.

"SOKAKLARIMIZDA HİÇBİR SOKAK ÇOCUĞU KALMAYACAK"

Çetelerin insan kaynağını kurutacağız. Sınırlarımızı güvenlik altına almak ve sığınmacı ve kaçakları vatanlarına geri yollamak için oluşturduğumuz Anadolu Kalesi Projemizle sınırlarımızı teröristlere, göçlere ve uyuşturucu tüccarlarına tamamen kapatacağız. Böylece dışarıdan gelen insan kaynağını sona erdireceğiz. Vatandaşlık verilmiş mafya üyelerinin tamamını vatandaşlıktan çıkartacağız. Uyuşturucuyla mücadeleyi sınır dışından yurt dışı operasyonlarla başlatacağız. Sokak çocuklarını sokaklardan okullara, yurtlara, atölyelere alarak devletin çocukları halde getireceğiz. Sokaklarımızda hiçbir sokak çocuğu kalmayacak. Hepsi Türk devletinin çocukları olacak. Organize suçu örgütlerinin avlandıkları alanları örgütlere eleman devşirdikleri yerleri ilçe ilçe, cadde cadde, sokak sokak, meydan meydan, kafeterya kafeterya, lokanta lokanta biliyoruz. Onları gençlerimizin avlanma alanı olmaktan çıkartıp mafyayı avladığımız alan haline getireceğiz.

"2 MİLYONA YAKIN BAĞIMLILIĞININ OLDUĞU BİR ÜLKEDE..."

Bağımlıların aileleri en büyük trajedi yaşayanlar. Ve bu aileler büyük ölçüde yalnız bırakılıyorlar. Biz uyuşturucuya yavrularını kaptırmış ailelerin de yanında olacağız. Çocuklarınızı uyuşturucudan, çetelerin elinden geri alıp sizlere sağlıklı evlatlar olarak vereceğiz. Size söz veriyoruz. Mevcut haliyle uyuşturucu tedavi sistemi adeta çökmüştür. Tedavi için 5-6 ay beklenmektedir. Halen mevcut yataklı tedavi sayısı bin 500 civarındadır. 2 milyona yakın bağımlılığının olduğu bir ülkede bin 500 yataklı tedavi olur mu? Birkaç merkezle sınırlı kalır mı? Hayır. Yataklı tedavi merkezlerini ve ayaktan tedavi merkezlerini bütün Türkiye'ye yayacağız.

"BU MÜCADELE ERTELENECEK BİR MÜCADELE DEĞİL"

Bu insanlarımızı Türkiye'nin gücü olarak tekrar kazanacağız. Bu mücadele bekleyecek bir mücadele değil. Bu mücadele ertelenecek bir mücadele değil. Bu mücadeleyi engellemek için çok çaba sarf eden olacaktır, içeriden ve dışarıdan. Siyasetin içerisindeki narkotik çetelerinin uzantılarından, narkotik çetelerinden, sanal kumar çetelerinden, onların arkasındaki yabancı servislerden. Ancak bu mücadelenin engellenmesini engelleyecek Türk milleti var. Ve Türk milleti bu mücadeleye destek olacak. Türk milleti bilsin, Türkiye Zafer Partisi’yle bu mücadeleyi kazanacak."