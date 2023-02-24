Zafer Partisi Genel İdari Kurul Üyesi Adem Taşkaya, partisinden istifa etti
Zafer Partisi Genel İdari Kurul Üyesi Adem Taşkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Zafer Partisi Genel İdari Kurul Üyesi Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Twitter hesabından istifa ettiği duyuran Taşkaya, "Gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.
Taşkaya şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulundan istifa etmiş olduğum gibi, Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisinden istifa ediyorum."
Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulundan istifa etmiş olduğum gibi, Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisinden istifa ediyorum.— Adem TAŞKAYA ???? (@Adem__Taskaya) February 24, 2023
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