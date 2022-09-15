Zafer Partisi il başkanı ifadeye çağrıldı: 'Biz Escobar dedik, siz kimi anladınız?'

15 Eylül 2022 Perşembe, 12:08

İstanbul Fatih’te, cadde üzerinde yer alan iki bina arasına Zafer Partisi İlçe Başkanlığı tarafından “Yerli ve milli Escobar” ifadelerinin yer aldığı bir pankart asılmış, polis müdahalesiyle pankart indirilerek Zafer Partisi İlçe Başkanı gözaltına alınmıştı.

Dün akşam saatlerinde de Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Yerli ve Milli Escobar pankartı üzerine Süleyman Soylu’nun talimatıyla Zafer Partisi İl Başkanımız Mustafa Can ifade vermek üzere Sirkeci Polis Merkezi’ne gitti. Zafer Partililer Polis Merkezi önünde İl Başkanımızı bekliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Yerli ve Milli Escobar pankartı üzerine Süleyman Soylu'nun talimatıyla Zafer Partisi İl Başkanımız Mustafa Can ifade vermek üzere Sirkeci Polis Merkezi'ne gitti.

Zafer Partililer Polis Merkezi önünde İl Başkanımızı bekliyor. pic.twitter.com/6uQiSOst1u — Ümit Özdağ (@umitozdag) September 14, 2022

"YÜKSELEN BİR PARTİMİZ VAR"

İfadesinin ardından polis merkezi önünde açıklamalarda bulunan Kapan, "Asılmış olan bir pankarttan dolayı yüzlerce arkadaşım ile birlikte buradaydım. Benim de tanık olarak bilgimi aldılar. Zorlu bir sürece giriyoruz. Bunu görüyoruz. Basit bir pankart yüzünden yüzlerce insanı buralarda saatlerdir bekletiyorlar. Zor bir döneme giriyoruz. Yükselen bir partimiz var. Bunlarla sürekli karışılacağız ben eminim zafer inananların olacak. Genel başkan yardımcılarına, buradaki ilçe teşkilat başkanına, il başkan yardımcıma, bu saatte beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

"BİZ ESCOBAR DEDİK SİZ KİMİ ANLADINIZ?"

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Özdağ ise, "Sarhoş Kremlin’in önünde 'kahrolsun diktatör' diye bağırıyormuş. Polis adamı Stalin’e götürmüş. Stalin 'yoldaş ne demek istedin' diye sormuş. Adam 'Ben Hitler’i kastediyordum' deyince Stalin polise dönüp 'yoldaş, peki sen ne demek istedin?' Biz Escobar dedik, siz kimi anladınız?" ifadelerini kullandı.