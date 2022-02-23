Zafer Partisi kurucularından Burak Mengü partisinden istifa etti
Zafer Partisi kurucular kurulu üyesi Avukat Burak Mengü partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Mengü yaptığı açıklamada ''Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyesi bulunduğum Zafer Partisindeki tüm görevlerimden bugün itibarı ile istifa etmiş bulunmaktayım'' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, CHP eski milletvekili Şahin Mengü’nün oğlu, gazeteci Nevşin Mengü‘nün kardeşi avukat Burak Mengü, Ümit Özdağ‘ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi’nde Başkanlık Divanı’na atanlığına atanmıştı.
İşte Mengü'nün paylaşımı:
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