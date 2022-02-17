Kadıköy'de Fenerbahçeliler yönetimi istifaya davet etti, Ferdi Kadıoğlu'nu alkışladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, futbolculardan sadece Ferdi Kadıoğlu'nu alkışladılar.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 yenildi.
Karşılaşmanın 45. dakikasında 1-0 öne geçen Slavia Prag'a, 58. dakikada Dimitris Pelkas karşılık verdi ve skora eşitlik geldi. Sarı-lacivertliler ikinci golü ararken kalesinde 2 dakika arayla 2 gol gördü.
Konuk ekipte Dorley 62. dakikada, Lingr ise 64. dakikada sahneye çıkarak skoru 2-1 yaptılar.
HERKESE ISLIK, FERDİ'YE ALKIŞ
Sarı-lacivertli takımın taraftarı, üst üste gelen 2 gol ve futbolcuların performanslarından duydukları memnuniyetsizlikten dolayı yönetimi istifaya davet ederek, futbolcuları da protesto ettiler. Fenerbahçe tribünleri topun geldiği her futbolcuyu ıslıklarken, ilk golde çok önemli bir pas veren Ferdi Kadıoğlu'nu ise alkışladılar.
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