Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:42

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:42

Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi ilk olarak seçime 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile girdi. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna hazırlanırken Zafer Partisi'nin ve Ümit Özdağ'ın oy oranının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Zafer Partisi oy oranı kaç? Ümit Özdağ oy oranı yüzde kaç? Zafer Partisi 14 Mayıs'ta ne kadar oy aldı? İşte, Zafer Partisi hakkında merak edilenler...

ZAFER PARTİSİ OY ORANI YÜZDE KAÇ 2023?

Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nin oy oranın yüz kaç olduğu merak ediliyor. Zafer Partisi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde yüzde 2,23 oranıyla toplamda 1 milyon 215 bin 264 oy almayı başardı.

ZAFER PARTİSİ 14 MAYIS'TA NE KADAR OY ALDI?

14 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi yüzde 2,23 oranı ile 1 milyon 215 bin 264 oy aldı.

ÜMİT ÖZDAĞ İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLİYOR?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

ZAFER PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

Zafer Partisi, 26 Ağustos 2021 tarihinde Ümit Özdağ liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Ambleminde ay yıldız şeklinde tasarlanan bir meşale vardır. Partinin genel merkezi Çankaya, Ankara'da bulunmaktadır.