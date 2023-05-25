Son Dakika: CHP'li Çelik: 'Seçim güvenliği için üç aşamalı plan yaptık'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 13:33

Güncelleme: 25.05.2023 - 13:47

Seçimin ikinci turuna 3 gün kala, CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik seçimdeki veri akışı ve sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tüm eleştirileri aldık, ona göre hazırlandık. Geçen 1 haftlaık süreçte 14 Mayıs seçim gecesini yöneten ekip arkadaşlarıma hemde yeni katılan arkadaşlarıma birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde devam eden yorgun ve hızlı geçen süreçte gerekli incelemeleri yaptık. Bunlarla ilgili detaylı bilgi vereceğim.

Seçim günü seçim sistemimiz hiçbir zaafiyete uğramadan çalışmış, çeşitli bant daralma teşebbüslerine karşın önceden tespitler edilmiş ve çözümler oluşturulmuştur. Siber saldırılar bertaraf edilmiştir. Seçim sistemimiz tarafından YSK ile oluşan sandık bazındaki farklılıklar işaretlenerek hızlıca itirazlar yapılmasına imkan sağlanmıştır. Bizim seçim sistemimizin esası sandık güvenliğidir. Seçim güvenliği için üç aşamalı plan yaptık. Bu aşamalar seçim öncesi, seçim süresi ve seçim sonrası olarak değerlendirilebilir.

Birincisi seçim öncesi ikincisi seçim günü üçüncüsüde seçim sonrası yapılan düzenlemeler ve uygulamalardır.

Seçim öncesi sandık kurulu üyelerinin, müşeahhitlerin belirlenmesi, görevlendirilmesi, sonrasında parti okulumuz tarafından bunların eğitim verilmesi üzerinedir.

Seçim gününde oy verme işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, ıslak imzalı tutanakların teslim alınması üzerine kurulmuştur.

Seçim sonrası ise okul bilişim sorumluları tarafından seçim sonuçlarının genel merkezimize aktarılması, ıslak imza tutanakların ilçe başkanlıklarına teslimi ve varsa tutanaklar arasındaki farklılıkların tespit edilmesi, hukuki sürecin başlatılmasıdır.

14 Mayıs'ta yapılan oylama sonrasında sistemimiz tarafından ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile YSK'nin girdiği veriler arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Hem Genel Başkanımız hem cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem de partimiz ve ittifakımız oylarından YSK sistemine yanlış girilenler olduğu tespit edilmiştir. Seçim sistemimiz bu sandıkların hepsinde bizi uyarmıştır. Bunların bazı 1 oy, bazıları 5 oy, bazıları da 100 oydur. Aleyhimize farklılık bulunan sandıklardan 2645'ini örgütlerimizin itirazlarıyla düzeltilmiştir. Yani il ve ilçe başkanlıklarımızın itirazıyla 2 bin 645 sandıkta aleyhimize ortaya çıkan farklılıklar ortadan kaldırılmıştır.

Hem medyada hem geleneksel hem sosyal medyada; CHP'nin bir haber ajansı ya da medya kuruluşu gibi seçim takip ekranı yayınlayacağıyla ilgili bir beklenti oluştuğu görülmektedir. Bizim seçim takip ekranımız halkı bilgilendirmede kullandığı bir ekrandır. Siyasi partiler şimdiye kadar bu ekranı yayınlamadıkları gibi şimdi de yayınlamayacaklardır.

Seçimin ilk turunda kullanılan teknolojik altyapıyla ilgili Türkiye'nin saygın uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk ve aksiyon aldık. Sandık sonuç tutanaklarının anlık analizleri için yapay zeka kullandık."

Ayrıntılar geliyor...