Zafer Partisi'nden yeni 'Saraçhane' kararı: 'Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyoruz, buradayız'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 21:04

Güncelleme: 22.03.2025 - 21:05

Zafer Partisi, dün akşam DEM Parti'nin katılma çağrısının ardından, CHP'nin İstanbul Saraçhane'deki eylemlerinde yer almama kararı aldıklarını duyurmuştu.

Zafer Partisi, "DEM’in olduğu yerde Zafer Partisi olmayacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklama, DEM Partisi’nin yaptığı “İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız” açıklamasına karşılık olarak yapılmıştı.

Zafer Partisi, partinin yönetici ve üyelerinin DEM Partisi'nin katıldığı provokasyonlara açık bir ortamda bulunmalarının mümkün olmadığını belirterek, bu sebeple CHP’nin benzer toplantılarına katılamayacaklarını duyurmuştu.

ZAFER PARTİSİ'NDEN "YENİ" SARAÇHANE KARARI

Son olarak, Zafer Partisi'nden geri adım geldi.

Zafer Partili Bartu Soral, "Birazdan, Zafer Partisi Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Zafer Partisi Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak ve Zafer Partisi GİK üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Barbaros Serdar ile Saraçhane’ye giriş yapacağız. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. Biz buradayız. Kendimiz burada kalbimiz Silivri’de Genel Başkanımız Ümit Özdağ ile…" paylaşımını yaptı.