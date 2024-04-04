Fatih Terimli Panathinaikos'tan şampiyonluk yolunda kritik zafer!

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 3. hafta maçında Panathinaikos, sahasında AEK'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 08:02
Fatih Terimli Panathinaikos'tan şampiyonluk yolunda kritik zafer!
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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 3. hafta maçında Panathinaikos, sahasında AEK ile karşılaştı.

Apostolos Nikolaidis'de oynanan maçı Fatih Terim'in takımı 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anastasios Bakasetas, 34. dakikada Fotis Ioannidis attı. AEK'nın tek golü 5. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

PAOK MAĞLUP OLDU

AEK, ligde tam 22 maç sonra mağlup oldu. Panathinaikos, PAOK mağlubiyeti sonrası bu galibiyetle şampiyonluk şansını korudu.

AEK'nın mağlup olmasıyla liderlik koltuğu Lamia'yı 3-0 mağlup eden PAOK'a geçti.

Panathinakos bu galibiyetle puanını 62 yaptı ve lider PAOK ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. AEK ise 65 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Panathinaikos, Aris'e konuk olacak. AEK ise PAOK'u ağırlayacak.


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