Zafer Şahin Fatih Altaylı'ya 'yavşak' dedi, RTÜK Başkanı Şahin'den alkış geldi!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:44

Güncelleme: 13.09.2024 - 12:33

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'ya "yavşak" diyen iktidara yakın Milliyet yazarı Zafer Şahin'i alkışladı.

Zafer Şahin, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik, "Fatih Altaylı adlı yavşak Kılıçdaroğlu’nun buluştuğu gazeteciler için 'Ayak Takımı' ifadesini kullanmış. O toplantıya katılan biri olarak tıklanma ve etkileşim için her yere kuduz gibi saldıran bu zengin oğlanına cevap verme hakkımı kullanıyorum. Ayak takımındanım Altaylı. Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, Zafer Şahin'in X'teki sözlerini alıntılayarak alkışladı. Ebubekir Şahin, Zafer Şahin'in sözlerini alıntılayıp alkış emojisi kullanarak paylaştı.

İşte Ebubekir Şahin'in o paylaşımı: