Zafer Şahin'in 'Ankara' paylaşımı AKP dönemine ait çıktı: 'Espri amaçlıydı'
Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in, Mansur Yavaş'ı eleştirmek amacıyla paylaştığı sel fotoğrafının AKP dönemine (2018) ait olduğu ortaya çıktı. Şahin, olayından ardından "Espri amaçlı yazdım" açıklamasını yaptı.
İktidara yakınlığıyla bilinen, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in Twitter paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Şahin'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirmek için paylaştığı fotoğrafın, görevden alınan Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı AKP'li Melih Gökçek dönemine ait olduğu ortaya çıktı.
SEL FOTOĞRAFI PAYLAŞTI
Şahin, paylaşımında sel suları içinde mahsur kalan bir taksiciye yer verdi.
AKP DÖNEMİNE AİT ÇIKTI, 'ESPRİ AMAÇLIYDI' DEDİ
Şahin, söz konusu paylaşımının AKP dönemine ait çıkmasının ardından, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Vay arkadaş şu fotoğrafın altına doluşan trol ordusunu görünce anladım ki.. 10 bin trol hesapla yürüyor bütün algı.. Espri amaçlı yazdım ama trol komutanlarına gerçeği de yazayım o zaman: Bırakın algıyı, millet her yağmur yağdığında tedirgin oluyor Ankara’da. Daha ötesi yok."
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