Muharrem İnce ile Zafer Şahin arasında tartışma: 'Git bu masalları A Haber'de anlat'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin ile girdiği polemik sosyal medyanın gündemine oturdu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oldu.
İnce, canlı yayından iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin sık sık polemiğe girdi.
Şahin, "Bugün 4. gemimiz geldi, Karadeniz'de doğalgaz bulundu" sözlerine İnce'den beklenmeyen bir cevap geldi.
"Doğalgaz bulundukça doğalgaza zam geliyor" diyen İnce, "Ya siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın!" cevabını vermesi sosyal medyada gündem oldu.
"İKTİDARI SAVUNMAK İÇİN ÇIRPINIYORSUN"
Türkiye'nin tarımda 1 numara olduğunu savunan Şahin'e İnce tepki göstererek şunları dedi:
"İktidarı savunmak için çırpınıyorsun. Sen çikolata sanayinde bir hiçsin. Fındığın fiyatını Hamburg belirliyor hiçbir gücün yok, masal anlatıyorsun ya! Bırak savunmayı; doğruyu bulalım çocuklarımız aç kalacak, kıtlık gelecek! Bu kafayla savunmayın"
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