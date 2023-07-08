Zam yağmurunun ardından Erdoğan'dan ilk konuşma: 'Maalesef hırsızlar çok...'

Yayınlanma: 08.07.2023 - 16:42

Güncelleme: 08.07.2023 - 16:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimde yüzde 80'in üzerinde oy desteği aldığı Bayburt'a "teşekkür" ziyaretinde bulundu, "toplu açılış töreni" adı altında miting yaptı.

Erdoğan, "28'indeki netice şu anda Bayburt'ta kendini gösteriyor. 14 Mayıs'ta yüzde 78,86 oy oranıyla şahsımıza destek veren Bayburt, 2 hafta sonra bunu yüzde 82,45'e yükseltti. Yine rekor kıran Bayburt'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel seçimlerde de destek isteyen Erdoğan, "Bayburtlu kardeşlerimiz Türkiye Yüzyılı inşasında 'Biz de varız' dedi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yine rekor bir destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhubaşkanı Erdoğan, seçimden sonra özellikle son dönemde yağmur gibi yağan zamlar üzerine de

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-28 Mayıs'taki netice şu an Bayburt'ta kendisini gösteriyor. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u en kalbi duygularımla selamlıyorum.

-Bayburtlu kardeşlerimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşasında biz de varız dedi. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak rekor bir destek bekliyorum. ,

-5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanına kavuştuk. Milletimizin taleplerini, ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Asgari ücretten memurlarımıza, toplumumuzun farklı kesimlerine yönelik pek çok müjde verdik. Dün emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis onayına sunduk. TÜFE oranı yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ilave refah payı ile zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Enflasyon üzerindeki artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Emeklilerle ilgili düzenlenen bu adım tekrar hayırlı, uğurlu olsun.

-Fırsatçılara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Sırf biraz daha kazanmak için vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız şikayetleri dikkatle inceliyor. Hayat pahalığıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Maalesef hırsızlar çok, bunlara da gereken hesabı soracağız."

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bayburt yüzde 82,45 ile "Recep Tayyip Erdoğan" demişti.









