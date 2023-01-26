Geçinemiyoruz! Hayat pahalılığı nedeniyle yurttaş artık semt pazarına bile gidemiyor

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:17

Hayat pahalılığı günden güne artıyor. Asgari ücretli ve emekli için geçinmek zorlaşıyor. Market ve pazarda fiyatlar aldı başını gitti. Tezgâhlara yanaşılmıyor. Sebze- meyve ateş pahası... Cumhuriyet, İstanbul Nurtepe’de dün kurulan çarşamba pazarında yurttaşlara “Geçinebiliyor musunuz” diye sordu. İşte yurttaşların isyan gibi yanıtı:

- Oya Özdoğru: Fiyatlar her zamanki gibi çok pahalı, düşüş yok. Marketler ayrı pazar ayrı uçuk fiyat. Kızım şapkanın fiyatını sordu 50 TL’lik şapka şuan 200 TL

- Hasibe Seçilmiş: Her şey haddinden fazla pahalı. Bir kilo patlıcan 25 TL. Geçen sene 200 TL ile alışverişimi yapabiliyordum şimdi 400 TL ile çıkamıyoruz. 3 kuruş zam verdiler 5 kuruş zam yaptılar.

- Zennure Şaşmaz (Emekli): Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. Eşim hasta bir sebze bir meyve alamıyorum. Bundan birkaç ay önce fiyatlar daha iyiydi, şimdi çok pahalı alamıyoruz.

BİZİ BU HALE DÜŞÜREN UTANSIN

- Fatma Durak (Emekli): Her şey ateş pahası. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Kıvırcığa 10 TL dediler yalvardım 5 TL’ye aldım. Para yok çünkü, yetmiyor. Mantar alacaktım pahalı diye alamadım. Pazarı 3 kez dolandım.

- Suzan Abda: Eskiden kilo ile çeşit çeşit aldığım şeyleri şimdi gramla alıyorum. Aldığımız emekli maaşı faturaları ödedikten sonra üç günde bitiyor. Doğalgazı hiç açmıyoruz, battaniyeyle oturuyoruz. Ne ısınabiliyoruz ne de sağlıklı beslenebiliyoruz. Artık sadece günlük hayatı kurtarmaya çalışıyoruz. 44 yıldır İstanbul’dayım ilk defa gramla ürün alıyorum. Bizi bu hale düşürenler utansın.

- Mesude Varol (Emekli): Emekliyiz almakta zorlanıyoruz. Maaşı bir haftada harcasak bitiyor, yetmiyor. Her şeyin ucuzuna kaçıyoruz ama bu gidişle sağlığımızdan olacağız.

- Gülperi Biçe (Emekli): 430 TL elektrik parası ödedim. Aldığımız paralar eve gelmeden bitiyor. Yumurtayı da daha uygun diye pazardan aldım.

- Enver Karaboğa (Pazarcı): Kimsede alım gücü yok. Az önce birisi geldi 200 TL’lik alışveriş yapmış çantasında hiçbir şey yoktu. Bizden indirim istiyorlar ama elimizden bir şey gelmiyor.