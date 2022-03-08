Zamlara karşı 'eşek'li protesto, başkanın sırtüstü yere düşmesi ile sona erdi

08 Mart 2022 Salı, 17:33

Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek, trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi. Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine çevresindekilere seslenerek hayvanın yularının tutulmasını istedi.

Danaoğlu, daha sonra eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Danaoğlu’nun o anları ise çevredeki insanların kahkahasına neden oldu. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı, hızla doğrulup ayağa kalktı.

Kahkaha atan bir kişinin ise o anlara ilişkin, ’onu çekmeyin ha’’ sözü de kamera kayıtlarına yansıdı.



