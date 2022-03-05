Müjdat Gezen’den benzin kuyruğu göndermesi

05 Mart 2022 Cumartesi, 00:05

RTÜK tarafından 5 hafta yayın yasağı verilen Demokrasi Arenası'nın yerine, gazetemiz yazarı Müjdat Gezen'in sunduğu ve Uğur Dündar'ın balmumu heykelinin konuk olarak yer aldığı ‘Demokrasi Marenası’ dördüncü haftasında devam etti.

TELE 1'de yayımlanan Demokrasi Marenası’nda, balmumu heykeli ‘Uğur Mündar' olarak tanıtan Gezen, “Uğur Mündar, yıllarını bu hayata vermiş bir dostum” dedi. Geçen hafta izleyicilere verdiği sessiz sinema sözünü tutan Gezen, balmumu heykelle sessiz sinema oynayarak izleyicileri güldürdü.

Gezen, işaretlerle ‘benzin kuyruğu'nu anlatarak, “Benzin de bol, kuyruk da bol” dedi.

AKP’Lİ VEKİLİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bir AKP'li vekilin, “Benzin kuyrukları var ama benzin pahalı olduğu için değil, araba çok olduğu için” sözünü hatırlatan Gezen, “Ne kadar güzel saptamaları var yahu! O kadar hoşuma gidiyor ki, duygulandırıyor insanı” ifadelerini kullandı.

“BİZ BUNU 74 YILINDA YAŞADIK”

Benzin kuyrukları için Gezen, “Biz bunu 74 yılında yaşadık. Bülent Ecevit, Kıbrıs'a çıkarma yaptı. Yapınca Amerika bize ambargoyu koydu. Ambargoyu koyunca arabalar girdi kuyruğa. Ben kendi arabama zor benzin buluyordum o zaman” diye konuştu.

“GAZ LAMBASI GETİRMEK İSTEDİM”

Sözcü'de yer alan habere göre stüdyoya gelirken her ihtimale karşı gaz lambası getirmek istediğini belirten Gezen, “60 liralık gaz lambası vallahi 250 lira olmuş. 5 tane alsam 1250 lira. Kusura bakmayın getiremedim. Eve mumlar aldım” dedi.

Uğur Dündar'ın balmumu heykeline, “Bu konuda fikirlerini merak ediyorum” diye soran Gezen, “Bunu programdan sonra içeride laflayalım. Üzerinde durulması gereken bir konu. Bizim her şeyi dış alıma bağlamamız çok üzüyor beni. Allah'tan vaktiyle verilen müjde…Karadeniz'de doğal gaz bulunma ihtimali yüzde 3-4'lerde falan, gittikçe de yükseliyor. Karadeniz'de doğalı bulduğumuz an gazı kolay zaten” şeklinde konuştu.

UĞUR DÜNDAR: ÖZLEM BİTİYOR

Gazeteci Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Demokrasi Arenası’nın 18 Mart’ta yeniden ekranlara geleceğini belirtti. Dündar, “Özlem bitiyor, efsane dönüyor” ifadelerini paylaştı.