Şahan Gökbakar'dan 'akaryakıt zammı' tepkisi: 'Her benzinlikte bir halay başı...'
Her alanda olduğu gibi, akaryakıta da günaşırı gelen zamlar yurttaşı canından bezdirdi. Son olarak, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu. Fahiş fiyatlara tepki yağarken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan esprili bir paylaşım geldi.
Akaryakıtta zam yağmuru, yeni haftada da devam ediyor. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.
Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıta yarın gece de zam gelmesi bekleniyor.
MOTORİNİN LİTRESİ 21 LİRAYI AŞTI
Yapılacak zamla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 19,23 liraya; Ankara’da 19,33 liraya ve İzmir’de ise 19.36 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 21,18 liraya, Ankara’da 21,29 liraya ve İzmir’de 21,3 liraya çıkacak.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN 'ZAM' PAYLAŞIMI
Günaşırı gelen zamlara tepkiler sürerken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan da konuya ilişkin esprili bir paylaşım geldi. Akaryakıtın her gün zamlanmasına isyan eden Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Akaryakıta her gece zam geliyor. 20 TL'yi geçti herhalde litresi. Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direkT 30 TL yapacan, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak yüzde 25 indirim. 22.5 TL'ye indirecen. Her benzinlikte bir halay başı hazır olacak. Tuttuğunu halaya katacak..."
İlgili Haberler
- Son dakika: Benzin ve motorine bir zam daha
- İYİ Parti'li İbrahim Özkan, bu gece motorine dev zam geleceğini açıkladı
- Petrol fiyatları ABD’nin açıklaması sonrası uçtu: Yeni zam yolda!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
En Çok Okunan Haberler
- Memleket Partisi'nde hem ihraç hem de istifa
- Getafe'den Enes Ünal'a özel forma!
- Şahan Gökbakar'dan 'akaryakıt zammı' tepkisi
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- Rusya'daki Alman gazetecilere ülkeyi 'terk etme' çağrısı
- Çay paketinin içinden uyuşturucu çıktı
- Bakan Nebati'ye ayçiçeği yağı tepkisi
- Yıldız futbolcudan Mesut Özil övgüsü!
- İnce'ye 4 yıl 8 ay hapis istemi
- Harkov’da esir alınan Rus pilot konuştu